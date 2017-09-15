МВД Индии подтвердило намерение руководства страны депортировать беженцев-рохинья

Госминистр внутренних дел Индии Хансрадж Гангарам Ахир подтвердил намерение руководства страны депортировать беженцев-рохинья, покинувших Мьянму из-за этнических чисток со стороны буддистских радикалов.

По словам министра, власти «не могут доверять» представителям народа рохинья, нелегально проживающим в Индии, и будут работать над их депортацией, несмотря на международное давление, передает РИА Новости.

«Позвольте мне прояснить, они не индийцы, они – нелегальные иммигранты. Мы не можем им доверять», — заявил Ахир.

По его словам, беженцы могут иметь «некоторые связи» с террористическими организациями. Однако не пояснил, есть ли у правительства какие-либо доказательства на этот счет. «У них могут быть некоторые связи, поэтому мы говорим об этих вещах. Правительство считает, что они представляют угрозу», — заявил представитель МВД.

Он добавил, что предыдущие правительства впускали рохинья в страну «в небольших количествах», «но теперь правительство решило не оставлять их здесь». «Это не в интересах нации – держать их здесь. Правительство не уступит никакому давлению», — подчеркнул Ахир.

В Индии насчитывается около 40 тысяч нелегальных (незарегистрированных ООН) беженцев-рохинья. В начале августа правительство распорядилось идентифицировать и депортировать всех иностранцев-нелегалов. Вопрос депортации обострился в конце августа на фоне событий в мьянманском штате Ракхайн, где начались широкомасштабные карательные операции против рохинья. Лишь за несколько дней из Мьянмы в Бангладеш убежали около 400 тысяч представителей рохинья. Пострадавшая сторона сообщила о порядке 4 тысяч убитых мирных жителях, среди которых много женщин и детей. При этом власти Мьянмы признают гибель примерно 400 мусульман рохинья.

Планы Индии на этой неделе раскритиковал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, который назвал события в Мьянме примером этнической чистки.

IslamRF.ru