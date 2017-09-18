В Париже прошел митинг в поддержку мусульман в Мьянме

Сотни человек вышли на центральную улицу Парижа в поддержку проживающих в Мьянме мусульман рохинджа с призывом «прекратить молчание и осудить любые подстрекательства к расовой ненависти».

На площади Трокадеро порядка 700 активистов скандировали лозунги «Стоп репрессиям», «Нет – религиозной ненависти», «Остановим резню в Бирме». Представитель правозащитной организации Amnesty International France Нина Вольч заявила, что мировому сообществу необходимо принять резолюцию, «осуждающую эту жестокость», и поднять вопрос о поставках оружия в Мьянму.

«Что касается Аун Сан Су Чжи, то мы разочарованы ее молчанием. Осудить то, что происходит, – это ее моральный и политический долг», – добавила Вольч.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подверглась критике за обострение ситуации в мьянмском штате Ракхайн, где из-за актов насилия погибли более 400 человек.

Портал iz.ru отмечает, что напряженная ситуация в Мьянме сложилась после нападения боевиков-рохинджа на полицейские участки. Столкновения между мусульманами-рохинджа и буддистами идут уже несколько лет, в результате беспорядков гибнут тысячи людей.

Несанкционированная акция протеста в поддержку рохинджа прошла ранее у посольства Мьянмы в Москве.

IslamRF.Ru