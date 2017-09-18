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В Дубае открылся первый в мире "умный" полицейский участок

18.09.2017 17:24

Полностью автоматизированный "умный" полицейский участок открылся в Дубае, сообщает в понедельник эмиратское издание Gulf News.

 

Согласно изданию, это первый в мире подобный полицейский участок. Его посетители могут воспользоваться 60 видами услуг, например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП, пишет РИА Новости.

 

 

Отмечается, что общение с полицейскими происходит посредством видеосвязи и по электронной сети. "Умный" полицейский участок будет работать круглосуточно.

 

 

В дальнейшем подобные полицейские участки планируется создать во всех районах жилой и коммерческой застройки в Дубае. По мнению полиции Дубая, это поможет разгрузить обычные полицейские участки, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.


IslamRF.Ru

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