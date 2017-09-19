На полях Генассамблеи ООН началась министерская встреча по Сирии

Министерская встреча по Сирии с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в понедельник в гостинице Palace в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщила перед началом встречи пресс-служба Госдепартамента, госсекретаря на встрече сопровождают спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепа, а также исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

"Среди приглашенных для участия во встрече России нет, поэтому российские журналисты в зал не допущены", - сообщила корреспонденту ТАСС представитель расположенного в Нью-Йорке Центра для иностранных журналистов, который работает при Госдепартаменте.

По данным пресс-службы Госдепа, на встрече присутствуют министры иностранных дел 15 стран, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и замгенсека ООН по политическим вопросам Джефф Фелтман.

Как отметила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, "в дискуссиях участвуют главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Иордании, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Канады, Нидерландов, Норвегии и Швеции".





IslamRF.Ru