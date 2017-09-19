Министр обороны: США направят в Афганистан еще более 3 тыс. военных

Соединенные Штаты направят в Афганистан дополнительные 3 тыс. военнослужащих. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Речь идет определенно о более чем 3 тыс. [военнослужащих]. По правде сказать, я еще не подписал последние приказы, так как мы дорабатываем ряд деталей", - приводит слова главы Пентагона агентство.

Официальный представитель Министерства обороны США Майкл Эндрюс подтвердил, что Соединенные Штаты направят дополнительный воинский контингент численностью более 3 тыс. человек в Афганистан.

"Я могу подтвердить, что министр обороны Джеймс Мэттис проинформировал журналистов, что он санкционировал отправку дополнительно примерно 3 тыс. американских военнослужащих в Афганистан в рамках стратегии президента [США Дональда Трампа] в Южной Азии, основанной на оперативной обстановке", - сказал он.

"Мы не приводим деталей, таких как точное число военных, количество оборудования, сроки отправки контингента, поскольку эта информация может помочь врагу", - добавил представитель оборонного ведомства.

О подписании приказа, предусматривающего отправку дополнительного воинского контингента в Афганистан, Мэттис сообщил журналистам 31 августа. Однако тогда он не уточнил, сколько еще военнослужащих США перебрасывается в эту страну и какой будет их общая численность. Как ранее объявил представитель Комитета начальников штабов ВС США, численность американского воинского контингента в Афганистане, в соответствии с новой системой подсчета, составляет 11 тыс. человек. При этом учитываются и военнослужащие, задействованные в краткосрочных операциях, военные советники, специалисты по утилизации использованных материалов и т. д.

На запрос корреспондента ТАСС предоставить детали по поводу отправки дополнительного американского воинского контингента в Афганистан в Пентагоне пока не ответили.

США начали нынешнюю военную операцию в Афганистане осенью 2001 года. В 2011 году численность войск США в Афганистане составляла 101 тыс. человек. Во время этой кампании было убито более 2,3 тыс. американских военнослужащих, свыше 17 тыс. получили ранения.





IslamRF.Ru