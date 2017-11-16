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ДАИШ лишилось 95 процентов территории в Ираке и Сирии, заявили в Госдепе

16.11.2017 11:31

Террористическая группировка ДАИШ лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, сообщил спецпосланник президента США по борьбе с ДАИШ Бретт Макгерк.

 

"(Макгерк — ред.) отметил, что с того момента, как наша коалиция сформировалась в 2014 году, ДАИШ потеряла 95% территории, которую оно контролировало когда-то в Ираке и Сирии. Более 7,5 миллиона человек были освобождены от власти ДАИШ; 2,6 миллиона иракцев вернулись домой, и ДАИШ не вернуло контроль ни над единым метром территории, которую оно утратило", — говорится в сообщении госдепартамента о встрече малой группы стран-членов коалиции под руководством США. Встреча состоялась в среду в Иордании, отмечает РИА Новости.

 

Коалиция под руководством США включает более 70 стран. Она действует против ДАИШ в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения властей САР. Коалиция разграничивает сферы деятельности и использует механизмы избежания конфликтов с ВКС РФ, которые наносят удары по террористам в Сирии.

 

IslamRF.Ru

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