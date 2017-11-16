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В Нигерии 14 человек погибли в результате серии терактов

16.11.2017 12:01

Не менее 14 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов, вызванных террористами-смертниками, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает издание Premium Times со ссылкой на полицию штата Борно.

 

"Четыре террориста-смертника, два мужчины и две женщины … в разных местах города привели в действие самодельные взрывные устройства, прикрепленные к их телам", — цитирует издание представителя полиции, передает РИА Новости.

 

Четыре смертника, предположительно, принадлежащие к радикальной группировке "Боко Харам", также скончались на месте, отмечается в материале.

 

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

 

IslamRF.Ru

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