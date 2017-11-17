Глава МИД Ливана: движение "Хезболлах" легитимно и важно для защиты страны

Движение "Хезболлах" легитимно в Ливане и играет важную роль в защите страны. Об этом в пятницу заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.

"Хезболлах" играет важную роль в защите Ливана, это движение сопротивления против Израиля, оно освободило часть Ливана и принято в правительстве", - сказал он.

"Ливан дает легитимность все ливанцам для защиты от агрессора (Израиль), потому что он вмешивается во внутренние дела Ливана", - добавил Басиль.

3 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири направился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, однако на следующий день в ходе телеобращения из Эр-Рияда он неожиданно объявил об отставке, отметив, что над его жизнью нависла угроза. Основной причиной ухода с поста Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны", чему "он не смог противостоять".





Президент Мишель Аун пока не принял отставку Харири, сославшись на то, что для такого шага ему необходима личная встреча с премьером на ливанской земле, чтобы убедиться в свободном и ненавязанном характере решения.

IslamRF.Ru