Атамбаев: Россия должна помочь Киргизии и Казахстану наладить отношения

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что РФ должна помочь урегулированию ситуации между Киргизией и Казахстаном. Об этом он заявил в понедельник во время пресс-конференции, посвященной итогам своего шестилетнего управления страной.

"Как вы знаете, я недавно провел встречу со своим другом, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и я ему откровенно сказал: если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя дальше наблюдать спокойно, как его разваливают", — отметил глава Киргизии, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования ситуации между двумя странами.

Как отмечает РИА Новости, на прошлой неделе Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".





Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.





Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Казахстанский премьер Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Сооронбай Жээнбеков, вступающий в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.

IslamRF.Ru