ЛАГ предупредила США о негативных последствиях закрытия офиса ООП в Вашингтоне

Лига арабских государств (ЛАГ) призвала в воскресенье США продлить разрешение на работу офиса Организации освобождения Палестины (ООП), предупредив о негативных последствиях его закрытия для мирного процесса. Об этом заявил глава МИД председательствующей на текущей сессии организации Джибути Махмуд Али Юсуф по итогам прошедшего в Каире (Египет) экстренного заседания министерского совета сообщества.

"Главы МИД призвали Вашингтон продлить разрешение для офиса ООП, предупредив о серьезных отрицательных последствиях такого шага, который станет ударом по мирным усилиям и подарком для еврейского государства, продолжающего свою поселенческую политику и отказывающегося принять решение о двух государствах", - указал он.

В субботу поступила информация, что госдепартамент США не стал продлевать разрешение на работу ООП после попытки палестинцев обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с обвинениями против израильских властей. Как сообщил представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, в соответствии с законодательством США, для отказа от установленных ограничений на палестинскую структуру и его вашингтонское отделение госсекретарь должен подтвердить, что она выполнила установленные законодателями условия. Однако, как отмечалось, Рекс Тиллерсон пришел к выводу, что представленные ему данные, в частности некоторые заявления палестинских лидеров о МУС, не позволяют по закону выдать такое разрешение.

В соответствии с принятым в декабре 2015 года американским Конгрессом законом, палестинская сторона теряет свое право иметь представительство в столице США в том случае, если она поддерживает расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев. Между тем у президента США Дональда Трампа есть право помешать закрытию офиса - если в течение 90 дней глава государства сочтет, что палестинцы ведут "прямые и целенаправленные переговоры" с Израилем, то он останется открытым.



В воскресенье на встрече с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что решение американских властей "нанесет серьезный ущерб мирному процессу". Более того, генсек Исполкома ООП Саиб Арикат предупредил Вашингтон о возможности "прекращения отношений в любом формате".

IslamRF.Ru