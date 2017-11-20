Тегеран связал большинство проблем на Ближнем Востоке с политикой Эр-Рияда

Большая часть проблем на Ближнем Востоке связана с "бесплодной" политикой Саудовской Аравии, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Заявление МИД Ирана стало реакцией на итоги экстренной встречи совета Лиги арабских государств (ЛАГ), проходившей на уровне глав МИД в воскресенье в Каире. С просьбой ее проведения выступила Саудовская Аравия. В итоговом заявлении участники встречи "осудили иранское вмешательство в дела арабских стран", пишет РИА Новости.

"Публикация подобного рода лишенного ценности заявления не является путем решения текущих проблем в регионе, большая часть которых — результат бесплодной политики Саудовской Аравии. Путь решения заключается в отказе от политики сионистского режима, прекращении притеснений и подкормки терроризма", — говорится в сообщении на сайте иранского МИД.

По итогам заседания ЛАГ ее генсек Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация может обратиться в Совет безопасности ООН для противодействия иранскому вмешательству в дела арабских стран. С просьбой проведения совета ЛАГ выступила Саудовская Аравия. Главы МИД Ливана и Ирака не присутствовали на встрече.





Йеменские повстанцы-хуситы в начале ноября запустили ракету дальностью полета в 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.

Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима". В Тегеране отвергли эти обвинения, назвав их "безответственными и деструктивными".





IslamRF.Ru