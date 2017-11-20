Президент Ливана: страна не должна расплачиваться за конфликты на Ближнем Востоке

Правительство Ливана не может рассматриваться как "соучастник террористической деятельности" и не должен расплачиваться за конфликты в регионе. Об этом, как сообщило агентство Al Wataniya, заявил в понедельник на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом президент Ливана Мишель Аун.

"Наша страна ни на кого не нападала, и поэтому Ливан не может нести ответственность за ту борьбу, которая идет сейчас в регионе, и расплачиваться за это ценой своей политической стабильности, - подчеркнул Аун. - Кроме того, Ливан всегда выступал за солидарность между арабами, преодоление разногласий и объединение их рядов".

Как отмечает ТАСС, заявление президента Ауна стало ответом на решения, принятые на экстренном заседании Совета МИД ЛАГ, которое прошло в воскресенье по просьбе Саудовской Аравии в Каире. Основной темой повестки дня был вопрос противодействия "вмешательству Ирана в дела региона". Одним из инструментов иранской политики в Эр-Рияде называют шиитскую партию "Хезболлах", представители которой входят в правительство и парламент Ливана. Саудовская Аравия и ее союзники причислили "Хезболллах" к террористическим группировкам.

По словам Ауна, позиция представителя Ливана в ЛАГ Антуана Аззама (глава МИД республики Джебран Басиль не участвовал в каирском совещании - прим. ТАСС) "полностью соответствует общей национальной воле ливанцев". Аззам отказался поддержать резолюции сообщества, осуждающие Иран и "Хезболлах".





Как заявил по итогам совещания ЛАГ в Каире Абу аль-Гейт, "арабские страны осудили неприкрытое вмешательство Тегерана в дела соседних стран". Он указал, что ЛАГ в качестве следующего шага в противодействии политике ИРИ рассматривает прямое обращение в Совет Безопасности ООН.

IslamRF.Ru