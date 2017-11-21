Центр по примирению: в Сирии более 140 беженцев вернулись домой за два дня

Более 140 сирийских беженцев вернулись в свои дома за два дня, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко в понедельник.

"Продолжается работа Центра по примирению враждующих сторон и местных администраций по возвращению беженцев. За двое суток в свои дома возвратились 143 человека, из них в провинции Алеппо – 70 человек, Хама – 27 и Хомс – 46 человек", — сказал Кураленко.

По его словам, офицерами российского Центра по примирению совместно с представителями администрации кантона Шахба провинции Алеппо проведён мониторинг готовности населённых пунктов Ахрас, Дейр-Джамаль, Кафер-Насах и Кафер-Ная к возвращению жителей из лагерей беженцев "Робар" и "Шахба".





Кураленко добавил, что РФ продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям населённых пунктов, наиболее пострадавших от действий террористов. Так, в Саффии (провинция Алеппо) в результате действий террористов почти полностью разрушена инфраструктура: объекты и водоснабжение, магазины, медицинские учреждения.



"Центром по примирению враждующих сторон жителям населенного пункта Саффия доставлена гуманитарная помощь общим весом 1700 килограммов (рис, мука, мясные консервы, сахар). В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными врачами медицинского отряда особого назначения оказана медицинская помощь 219 жителям, в том числе 96 детям", — рассказал Кураленко.

Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивалась военнослужащими военной полиции Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

Как отметил Кураленко, в результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и Комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов: Шалух провинции Хомс, Кассар-Аббаш и Зухеир-Эль-Вард провинции Алеппо.





IslamRF.Ru