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Лидер "Хезболлах" отверг обвинения ЛАГ в снабжении союзников ракетами

21.11.2017 17:05

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла отверг обвинения Лиги арабских государств (ЛАГ) в снабжении баллистическими ракетами своих союзников в ряде стран региона.

 

В воскресенье в Каире прошла экстренная встреча совета ЛАГ на уровне глав МИД, посвященная "вмешательству Ирана в дела стран региона". В итоговом заявлении министры назвали ливанское движение "Хезболлах" террористической организацией, обвинив ее в поддержке "террористических группировок в арабских странах высокоточным оружием и баллистическим ракетами". Также движение названо "партнером ливанского правительства".

 

Главы МИД Ирака и Ливана в министерской встрече участия не принимали, отмечает РИА Новости.

 

"Ни баллистические ракет, ни высокоточного оружия, ни даже пистолета мы не посылали ни в Йемен, ни в Бахрейн, ни в Кувейт, ни в Ирак", — сказал в понедельник Насрулла в своем телеобращении, которое транслировал ливанский телеканал "Аль-Маядин".

 

По словам лидера шиитского движения, "Хезболлах" "поставляла оружие в сектор Газа и в Сирию", в которой воюют ее бойцы.

 

Ранее ливанский президент Мишель Аун заявил, что Ливан не может согласиться с утверждением ЛАГ о том, что правительство страны является партнером в террористических актах.



IslamRF.Ru

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