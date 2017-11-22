В Алеппо открыли исторический рынок Хан аль-Джумрук

Исторический крытый рынок Хан аль-Джумрук открыли в старой части сирийского Алеппо впервые после освобождения города от боевиков.

Хан аль-Джумрук, который является одним из самых крупных рынков в Алеппо, построен в XVI веке. Сейчас на некоторых арках рынка видны следы пожаров, возникавших из-за взрывов. Открытие рынка стало настоящим праздником — с музыкой, танцами и торжественным перерезанием ленточки на входе, сообщает РИА Новости.

Представитель местного комитета по восстановлению и реконструкции сообщила журналистам, что "террористы пытались стереть с лица земли этот рынок, который имеет большую историческую ценность".

"На этом рынке находятся 107 магазинов, из них сегодня практически 100 открыты уже. Но мы звоним людям, которые находятся за границей, чтобы они вернулись и дальше продолжили открывать свои магазины", — сказала она.

Один из торговцев рынка Байда Коцир рассказал, что продает вещи, произведенные в своей мастерской. "Мы делаем украшения, одежду, как делали наши предки. Показываем историческую ценность этих изделий", — подчеркнул он.





В свою очередь Тана Хамви за прилавком с вязаными вещами рассказала, что продает то, что сделала своими руками. "У меня здесь носочки, шапочки для детей. Все из чистой шерсти, я сама их вязала", — сказала она.

Помимо одежды, здесь продают украшения, ткани, ковры, сумки, выпечку, сладости, знаменитое натуральное алеппское мыло и массу других товаров. В день открытия рынок посетили сотни человек.

Как отметил туроператор Вассим Мардини, открытие рынка — важное событие и для его бизнеса.

"Мы тоже инвестируем деньги в восстановление рынков, это выгодно всем. Сюда приедет много туристов — и торговцы будут довольны, и туриндустрия начнет подниматься", — пояснил он.



IslamRF.Ru