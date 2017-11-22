Генерала Младича признали виновным в геноциде мусульман в Сребренице
22.11.2017 14:12
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича виновным в геноциде мусульман в Сребренице в Боснии и Герцеговине.
Это второй из 11 пунктов обвинения. Чтение приговора в данный момент продолжается в зале суда трибунала. Речь идет о преступлениях сербов, в результате которых были убиты свыше 7000 боснийских мусульман, отмечает РИА Новости.
IslamRF.Ru
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22.11.2017 14:12
Генерала Младича признали виновным в геноциде мусульман в Сребренице
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича виновным в геноциде мусульман в Сребренице в Боснии и Герцеговине. Читать дальше »»»
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