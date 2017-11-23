Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет расширили террористический список

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет добавили в единый "террористический список" 11 человек и две организации, сообщает саудовское агентство SPA.

Одной из двух внесенных в список организаций стал Международный союз исламских ученых, возглавляемый известным египетским проповедником Юсефом аль-Кардауи. Проживающий в Катаре богослов считается одним из духовных лидеров ассоциации "Братья-мусульмане". Ранее он сам был включен в "террористический список" четырех арабских стран.

В июне эти четыре страны внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки из Катара. Арабские страны пообещали, что список людей и организаций, поддерживающих терроризм, будет обновляться. В июле к этому списку добавились еще девять человек и девять организаций.





Тогда в списке оказались организации из Ливии и Йемена, а также частные лица из Катара, Йемена и Кувейта, которые, по утверждению арабских государств, имеют связи с катарскими властями. Власти четырех стран обвиняют попавших в список лиц в оказании помощи террористическим группировкам "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.





IslamRF.Ru