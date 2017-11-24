Встреча секретарей Советов безопасности России и ряда центральноазиатских стран в Москве стала важной вехой в борьбе с вызовами терроризма и наркопреступности. Об этом сообщил в четверг журналистам советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Атмар.

"Прежде всего я должен сказать, что эта встреча была очень важной, впервые Центральная Азия, Россия и Афганистан собрались вместе для обсуждения общих угроз и вызовов", - сказал он.

Атмар отметил, что Афганистан, Россия и центральноазиатские страны сталкиваются с общими угрозами терроризма, в том числе в лице ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ). "Вчера мы впервые обсудили эти общие угрозы, и Афганистан выдвинул предложения относительно того, как продвинуться для сотрудничества, чтобы противостоять этой угрозе, - продолжил он. - Предложения, сделанные Афганистаном, были очень положительно встречены Россией и Центральной Азией".

Атмар уточнил, что, в частности, речь идет о взаимодействии в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. "Эта встреча стала важным шагом вперёд, и я очень доволен итогами, мы продолжим сотрудничать по тем договорённостям, которых мы достигли", - подытожил он.

Как отмечает ТАСС, в среду секретари Совбезов России, а также ряда стран Центральной Азии (Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана) провели в Москве переговоры, главной темой которых стала проблематика борьбы с терроризмом. Россию на встрече представлял секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, Афганистан - Мохаммад Атмар.

IslamRF.Ru