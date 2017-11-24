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Атамбаев передал дела новому президенту Киргизии

24.11.2017 12:01

Бывший глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев официально передал дела новому президенту республики Сооронбаю Жээнбекову. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.

 

"После состоявшейся сегодня церемонии инаугурации Жээнбеков вместе с Атамбаевым направился в рабочий кабинет президента, где и состоялась процедура передачи дел", - отметили в пресс-службе. Возле здания, где расположен аппарат главы государства, Жээнбеков также впервые в качестве главы республики принял военный парад.

 

"В церемонии инаугурации приняли участие около 450 человек, в том числе герои республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша (Верховного совета), члены правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций", - подчеркнули в пресс-службе.

 

В ходе церемонии инаугурации Жээнбеков выразил намерение продолжить политику Атамбаева, направленную на отстаивание национальных интересов страны на международной арене. По его словам, в Киргизии проживают представители около ста национальностей, интересы всех он намерен защищать, находясь на посту государства. "Я не допущу трайбализма, национализма или регионализма", - отметил новый президент.

 

Кроме того, Жээнбеков рассчитывает продолжить работу, направленную на искоренение коррупции в стране. Он заявил, что в числе первоочередных задач также значится прозрачность работы судебной системы. "Необходимо значительно улучшить инфраструктуру судов и внедрить цифровую систему правосудия, тогда будет прозрачность и ответственность судей", - уверен он.

 

Кроме того, новый президент пообещал продолжить сотрудничество республики в рамках международных организаций, в частности, ООН, ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Он также планирует поручить правительству провести структурную реформу, с помощью которой удастся развить экономику республики. "Основное внимание должно быть уделено отраслям, в которых создаются рабочие места", - подчеркнул он.

 

Новый президент рассчитывает за время своего правления добиться укрепления инвестиционной привлекательности республики. "Наша цель ясна и точна: мы будем следовать по пути развития, сделаем Киргизстан комфортным для инвестиций, свободным, правовым и сильным государством. В ближайшие годы мы должны перевести экономику из потребительской в инвестиционную", - заявил Жээнбеков.

 

По его мнению, экономическое развитие государства тесно взаимосвязано с "человеческим ресурсом и качеством образования". "Человеческий капитал Киргизстана должен стать конкурентоспособным на глобальном уровне, а для этого мы должны обеспечить переход к качественно новой системе образования", - уверен политик.

 

Как считает Жээнбеков, молодое поколение республики должно "умело применять цифровые технологии и быть многоязычными", поэтому "политика образования станет приоритетом" во время его президентских полномочий. "Мы построили социальноориентированное государство и не свернем с этого пути! Будет проведена реформа практически во всех отраслях в целях улучшения качества предоставления государственных услуг", - пообещал он.

 

Атамбаев в свою очередь пожелал новому президенту успехов. "Желаю вам мужества, терпения и удачи, уверен, что вы будет работать честно и справедливо", - заявил прежний глава государства. "У нас прекрасное будущее и мы вместе будем его строить, потому что счастливы мы можем быть только в нашей стране", - подчеркнул он.

 

Как отмечает ТАСС, кандидатура бывшего премьера Жээнбекова на пост президента страны была выдвинута пропрезидентской Социал-демократической партией Киргизстана летом нынешнего года. В ходе состоявшихся 15 октября выборов его поддержали чуть более 54% принявших участие в голосовании граждан, тем самым обеспечив победу уже в первом туре.

 

Вступление Жээнбекова в должность является первым в новейшей истории Киргизии случаем мирной передачи власти в стране. Оба прежних ее президента - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и бежали из республики. С 2010 по 2011 год Киргизию также возглавляла президент переходного периода Роза Отунбаева, пришедшая к власти в составе Временного правительства после революции 2010 года.

 

Атамбаев на этот раз не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам Киргизии занимать президентский пост более одного шестилетнего срока.



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