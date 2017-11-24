Пакистанский суд освободил подозреваемого в теракте 2008 года в Мумбаи

Предполагаемый организатор теракта в Мумбаи в 2008 году Хафиз Мухаммед Саид вышел на свободу в Пакистане после почти 10 месяцев домашнего ареста, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

В среду, 22 ноября, высокий суд Лахора, провинция Пенджаб, постановил освободить Хафиза Саида в связи с истечением срока домашнего ареста, пишет РИА Новости.

"Мы счастливы видеть нашего лидера на свободе. Теперь он — свободный человек", — заявил журналистам пресс-секретарь организации "Джамаат-уд-Дава" Ахмад Надим, слова которого приводит телеканал.

В свою очередь, сам Саид заявил своим сторонникам, что не признает выдвинутых ранее против него обвинений. "Меня держали на протяжении 10 месяцев лишь для того, чтобы заглушить мой голос в поддержку Кашмира", — сказал лидер организации, подчеркнув, что намерен продолжать вести борьбу за отделение Кашмира от Индии.

Саид является лидером и основателем организации "Джамаат-уд-Дава" — политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии считают виновной в организации теракта в Мумбаи.





Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек.

В январе этого года власти Пакистана взяли Саида под домашний арест. Это произошло через день после того, как "Джамаат-уд-Дава" и связанный с ней благотворительный фонд были включены в список террористических организаций министерством внутренних дел. Срок ареста продлевался несколько раз, но реального развития расследование властей в отношении Саида не получило.





IslamRF.Ru