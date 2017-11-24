  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Пятница 24 Ноябрь 2017 | 1433 х.
 

Пакистанский суд освободил подозреваемого в теракте 2008 года в Мумбаи

24.11.2017 12:42

Предполагаемый организатор теракта в Мумбаи в 2008 году Хафиз Мухаммед Саид вышел на свободу в Пакистане после почти 10 месяцев домашнего ареста, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

 

В среду, 22 ноября, высокий суд Лахора, провинция Пенджаб, постановил освободить Хафиза Саида в связи с истечением срока домашнего ареста, пишет РИА Новости.

 

"Мы счастливы видеть нашего лидера на свободе. Теперь он — свободный человек", — заявил журналистам пресс-секретарь организации "Джамаат-уд-Дава" Ахмад Надим, слова которого приводит телеканал.

 

В свою очередь, сам Саид заявил своим сторонникам, что не признает выдвинутых ранее против него обвинений. "Меня держали на протяжении 10 месяцев лишь для того, чтобы заглушить мой голос в поддержку Кашмира", — сказал лидер организации, подчеркнув, что намерен продолжать вести борьбу за отделение Кашмира от Индии.

 

Саид является лидером и основателем организации "Джамаат-уд-Дава" — политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии считают виновной в организации теракта в Мумбаи.



Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек.

 

В январе этого года власти Пакистана взяли Саида под домашний арест. Это произошло через день после того, как "Джамаат-уд-Дава" и связанный с ней благотворительный фонд были включены в список террористических организаций министерством внутренних дел. Срок ареста продлевался несколько раз, но реального развития расследование властей в отношении Саида не получило.



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/42915/">ISLAMRF.RU: Пакистанский суд освободил подозреваемого в теракте 2008 года в Мумбаи</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    