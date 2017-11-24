Переговоры по Сирии в Астане могут пройти после 20 декабря

Новая встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии может состояться после 20 декабря. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

"Мы предполагаем, что к нам обратятся страны - гаранты с просьбой провести очередной раунд переговоров ориентировочно в двадцатых числах декабря. Но точной даты мы не знаем", - сказал Камалдинов, отвечая на вопрос о сроках международной встречи по Сирии в Астане, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран) согласовывают свои позиции по предстоящей встрече. "Страны - гаранты договариваются, согласовывают свои позиции, свои возможности, после этого официально обращаются к нам. Мы в свою очередь, имея уже на руках точные даты, информируем всех участников и рассылаем им все приглашения. Мы ждем от стран - гарантов консолидированную, согласованную позицию по срокам проведения", - пояснил Камалдинов.

Седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в Астане прошла 30-31 октября с участием делегаций стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии (Иран, Россия, Турция), сирийского правительства и вооруженной оппозиции, представителей ООН, США и Иордании. Стороны договорились о проведении восьмой встречи во второй половине декабря 2017 года.





IslamRF.Ru