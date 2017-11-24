В Казахстане усилят работу полиции по профилактике религиозных преступлений

Законодательно расширить функции полиции по профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью, планируется в Казахстане, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

"Предлагается расширить функции полиции по профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью. Несколько дополнительных пунктов вводятся в закон об органах внутренних дел. С учетом этого полицейские смогут устанавливать законное и открытое наблюдение за подозрительными лицами, в том числе предостерегать их о недопустимости действий, которые могут создать условия для административных или более тяжких проступков", — сказал Ермекбаев в ходе брифинга для дипломатов по разъяснению поправок по вопросам религиозной деятельности.

Он отметил, что "полиция сможет ставить таких лиц на криминалистический учет и проводить для этого необходимые следственные действия", пишет РИА Новости.

"Это значит, что на стадии возможных условий для совершения преступлений полиция будет иметь возможность предупредить людей, что их действия могут привести к таким действиям. Это является профилактической мерой, направленной на защиту человека от каких-либо преступлений", — сказал министр.

Проект закона ранее был размещен на официальном сайте министерства по делам религий и гражданского общества, а также портале "Электронного правительства". Документ предполагает запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, он должен усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

Документ также предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, а также ввести запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, и заключение брака по религиозным обрядам.

Ожидается, что законопроект поступит в парламент Казахстана до конца года.





IslamRF.Ru