Террористы в Египте меняют тактику, считают эксперты

Теракт в мечети Эр-Роуда на севере Синайского полуострова, жертвами которого стали более 300 человек, свидетельствует о радикализации террористов и смене тактики, а потому требует и нового подхода от силовых структур и общества в целом, считают египетские эксперты, опрошенные РИА Новости.

В минувшую пятницу экстремисты сначала привели в действие взрывное устройство, а затем открыли огонь по посетителям мечети Эр-Роуда на севере Синая перед пятничной молитвой. В результате атаки погибли 305 человек, среди которых 27 детей. По признанию египетских экспертов, террористы впервые в современной истории Египта атаковали мечеть.

Депутат египетского парламента Зейнаб Салем напоминает, что ранее террористы выбирали в качестве мишени, в первую очередь, объекты полиции и вооруженных сил, в редких случаях – церкви. Однако последняя атака была направлена против мусульман, пришедших на пятничную проповедь. "Это послание всем египетским гражданам, теперь теракты направлены не только против армии и полиции, но и против самых обычных мирных граждан", — сказала Салем в интервью РИА Новости. По ее словам, усилий только силовых структур недостаточно для победы над терроризмом, необходимо активное участие граждан страны. "Каждый гражданин должен содействовать усилиям по обеспечению безопасности, поставить охрану к каждой церкви и каждой мечети просто невозможно", — добавила она.

Схожего мнения придерживается и Халед Окаша — член Египетского национального совета по борьбе с терроризмом, который также считает, что для успешной борьбы с терроризмом необходимо участие и обычных граждан. "Конечно, сейчас в обществе есть определенный страх перед террористами, но население все равно должно сотрудничать с силовыми структурами. Ключ к достижению безопасности в руках простых граждан, которые могут сообщать об угрозах терактов, представлять ценные данные о передвижениях террористов", — сказал собеседник агентства.





IslamRF.Ru