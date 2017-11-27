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Парламентские выборы в Туркмении назначены на 25 марта

27.11.2017 13:48

Меджлис (парламент) Туркмении принял постановление о проведении парламентских выборов 25 марта 2018 года, сообщает в понедельник русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

 

"Меджлис Туркменистана постановляет: назначить выборы депутатов меджлиса Туркменистана шестого созыва, членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халка маслахаты (народных советов) четвертого созыва, членов Генгешей (советов) восьмого созыва на воскресенье, 25 марта 2018 года", — говорится в постановлении парламента, опубликованном в газете, передает РИА Новости.

 

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Наряду с президентом Туркменистана, кабмином и Верховным судом Меджлис осуществляет в стране высшую государственную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

 

Меджлис принимает конституцию и законы, вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль над их исполнением, принимает государственный бюджет Туркменистана, рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства и программы политического, социально-экономического и культурного развития страны, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркменистана и депутатов Меджлиса.

 

Также парламент по предложению президента Туркменистана рассматривает вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генпрокурора, министра внутренних дел и министра адалат (юстиции).

 

IslamRF.Ru

 

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