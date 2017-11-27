У ЕС нет четкой позиции по урегулированию конфликта в Сирии, заявил эксперт

Европейский союз не имеет прагматичной дипломатической позиции в вопросе мирного урегулирования конфликта в Сирии, считает европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, автор книги "Понять сирийский хаос" Александр дель Валь.

"Европейский союз не принимается во внимание. Прагматичной европейской дипломатии нет. А для того, чтобы урегулировать сирийскую проблему, мало ограничиваться лишь признанием (сирийской – ред.) оппозиции", — сказал РИА Новости дель Валь.

По его словам, "принимаемая сегодня европейцами оппозиция – это оппозиция в составе делегации из Эр-Риада, а именно — так называемые суннитские исламистские силы, хотя и умеренные".

Эксперт утверждает, что сегодня в круг тех заинтересованных сторон, чьи позиции принимаются во внимание, входят Россия, правительство Сирии, Турция, Иран, Саудовская Аравия и США.





"А Европейский союз полностью отсутствует. Менее активные лишь китайцы. Со стороны Евросоюза налицо стратегический вакуум, который требуется заполнить", — указал дель Валь.

Он считает, что у США и ЕС "нет подлинно геополитических проектов, умных и реалистических, в Сирии".

Ранее делегация сирийского правительства отложила на неопределенный срок отправление на восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, стартующий во вторник. Ожидалось, что делегация прибудет в Женеву в понедельник. Представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам заявил журналистам, что основная часть единой делегации оппозиции прибывает в Женеву в понедельник.





По данным источников газеты Al-Watan, итоговое заявление конференции сирийской оппозиции Эр-Рияд-2 вызвало "негодование" официального Дамаска, наряду с "сомнительной трактовкой резолюции СБ ООН 2254 об уровне представительства оппозиции".

Участники прошедшей на прошлой неделе в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".





IslamRF.Ru