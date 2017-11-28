Новый раунд переговоров по Сирии в Астане может состояться 21-22 декабря
28.11.2017 10:04
Восьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане 21-22 декабря, сообщил во вторник РИА Новости источник, близкий к переговорам.
"Ориентировочно 21-22 декабря, согласовываются пока эти даты", — сказал собеседник агентства.
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28.11.2017 10:04
Новый раунд переговоров по Сирии в Астане может состояться 21-22 декабря
Восьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане 21-22 декабря, сообщил во вторник РИА Новости источник, близкий к переговорам. Читать дальше »»»
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