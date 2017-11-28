Новый раунд переговоров по Сирии в Астане может состояться 21-22 декабря

Восьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане 21-22 декабря, сообщил во вторник РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Ориентировочно 21-22 декабря, согласовываются пока эти даты", — сказал собеседник агентства.

IslamRF.Ru