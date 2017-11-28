Афганистан не место для реализации глобальных целей США, заявил Карзай

Афганистан устал от навязанной ему "братоубийственной войны и кровопролития", заявил в интервью Sputnik бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай.

По словам политика, выходом из афганского кризиса должен стать "путь, который ведет не к эскалации войны, а к установлению мира, безопасности и стабильности в Афганистане", "путь национального согласия", поскольку народ видеть свое государство мирным и процветающим.

Однако, по мнению экс-президента, есть силы, стремящиеся "внести раскол в афганское общество". "Кому это нужно? Кто за этим стоит?… Сами афганцы или те иностранные силы, которые не хотят уходить из Афганистана? Я знаю, что это не афганцы. Я знаю, что афганский народ хочет мира и согласия", — заявил Карзай, как передает РИА Новости.





Бывший президент ИРА подчеркнул, что Кабул категорически против продолжения военной операции в Афганистане, так подобные действия подвергают опасности мирное население и лишь приведут к новым жертвам.

Карзай отметил, что "присутствие иностранных сил не является фактором, обеспечивающим безопасность". По словам экс-президента, Кабул искренне надеялся, что с приходом в Афганистан американцев и их союзников в 2001 году начнется мирная жизнь. Однако ввод войск принес лишь разочарование. "Терроризм не только не был уничтожен, но приобрел еще большие масштабы, что привело к новым разрушениям и гибели людей", — заметил он.

Карзай убежден, что США ввели свои войска в Афганистан не с целью помочь народу этой страны, а для того, чтобы "обеспечить свою безопасность". "Если США хотят использовать Афганистан для достижения своих глобальных целей, в том числе своих целей в регионе, то пусть поищут другие средства!" — отметил он.

Экс-глава Афганистана подчеркнул разницу между движением "Талибан"* и ДАИШ. Как заявил политик, ДАИШ – международная террористическая организация, а "Талибан" – афганцы. По его мнению, нужно найти пути к примирению с "Талибаном"*, в то время как ДАИШ афганцы должны изгнать с территории государства.

В интервью политик отметил, что Россия может оказать содействие мирному процессу в Афганистане и стать немаловажным фактором устойчивого развития страны.

"Отношения с Россией имеют для нас жизненно важное значение, и каким бы ни было правительство в Афганистане, оно должно сохранять, развивать и укреплять эти отношения", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о путях решения военного конфликта в стране, бывший глава Афганистана отметил, что страна должна стать "объектом сотрудничества, а не регионального соперничества". Власти республики понимают, что выход из политического кризиса – "собственный путь" афганского народа. По мнению Карзая, первым делом нужно созвать Лойя-джирги (всеафганский совет старейшин – прим. ред.), где будет возможно обсудить сложившуюся в стране ситуацию и определиться с дальнейшими действиями.

"Вопрос обеспечения безопасности – это вопрос, который никто кроме нас не решит, и мы должны решать его в сотрудничестве с соседними странами и странами региона, то есть странами, которые стоят перед лицом тех же трудностей и угроз", — подытожил Карзай.





IslamRF.Ru