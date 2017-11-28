Женева-8 может стать официальным признанием единой делегации оппозиции САР

Восьмой раунд межсирийских переговоров начинается в Женеве. Как ожидается, он продлится до 1 декабря и может стать официальным признанием новой делегации объединенной оппозиции Сирии, сформированной в ходе встречи в Эр-Рияде на прошлой неделе.

Одним из главных итогов восьмого раунда межсирийских переговоров, как предполагается, станет официальное признание объединенной оппозиционной делегации как единого переговорщика со стороны противников Дамаска. Эта незначительная, на первый взгляд, деталь может существенно продвинуть женевский процесс вперед, так как все вопросы о будущем Сирии ООН будет обсуждать уже с единой делегацией оппозиционеров, что было заложено в резолюции СБ 2254.

Кроме того, у Дамаска уже появится единый партнер для прямых переговоров, начало которых остается одной из главных задач спецпосланника ООН по Сирии, передает РИА Новости.

Вторым прорывом Женевы-8 может стать формирование конституционной комиссии. Изначально ее планировалось сделать по итогам Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Однако его даты постоянно сдвигались (по последним данным, от перенесен на февраль 2018 года), что могло повредить продвижению процесса политического урегулирования. Поэтому де Мистура принял решение организовать комиссию в Женеве сам.





О планах начать дискуссии о новой конституции ранее сообщил и заместитель спецпосланника ООН Рамзи Элельдин Рамзи. В субботу он обсудил в Дамаске с замглавы МИД Сирии Фейсалом Мекдадом и постпредом САР при ООН Башаром Джаафари подготовку нового раунда переговоров в Женеве.

"Позиция спецпосланника ООН ясна, она не изменилась. Есть четыре "корзины", которые необходимо обсудить, но, как он заявлял на последнем выступлении перед Советом Безопасности ООН две недели назад, приоритет будет отдан второй и третьей "корзинам", касающимся выборов и конституции, на них будет сконцентрировано внимание, но (все) четыре "корзины" будут обсуждаться, в дополнение к документу об общих принципах по будущему Сирии", — заявил Рамзи по итогам встреч.

На осуществление двух задач Женевы-8 у де Мистуры будет меньше четырех дней. Нынешний раунд планируется завершить 1 декабря.





IslamRF.Ru