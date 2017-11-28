Управление здравоохранения Синая представило список из 309 жертв теракта в мечети

Управление по вопросам здравоохранения Северного Синая, на территории которого боевики в пятницу совершили вооруженное нападение на мечеть Эр-Рауда, опубликовало список из 309 погибших в результате этого теракта. Фотографии этого списка опубликовала в понедельник газета Al Youm Al Sabia.

По ее данным, список является первым официальным документом, который свидетельствует о гибели 309 египтян в результате атаки экстремистов на мечеть в местечке Бир-эль-Абд. Отмечается, что среди погибших как пожилые люди, возраст которых превышал 70 лет, так и подростки, не достигшие и десятилетнего возраста. Большинство жертв вооруженного нападения составляют люди среднего возраста, отмечает ТАСС.

В минувшую пятницу на севере Синая во время полуденной молитвы был совершен теракт в мечети Эр-Рауда в населенном пункте Бир-эль-Абд в 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш. Боевики сначала устроили взрыв внутри здания, а затем открыли беспорядочную стрельбу по людям, пытавшимся покинуть мечеть.

25 ноября Генеральная прокуратура Египта обнародовала данные, согласно которым число жертв теракта, совершенного в мечети на севере Синайского полуострова, составило 305 человек. По ее информации, среди погибших 27 детей, еще 128 человек получили ранения.





IslamRF.Ru