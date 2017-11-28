СБ ООН призвал Дамаск и оппозицию к участию в переговорах в Женеве

Совет Безопасности ООН призвал в понедельник власти Сирии и оппозицию участвовать в новом раунде переговоров в Женеве без предварительных условий, а также выступил в поддержку усилий специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по урегулированию конфликта в ближневосточной стране. Об этом заявил в понедельник журналистам председательствующий в СБ в ноябре итальянский дипломат Себастьяно Карди по итогам заседания по Сирии.

На встрече выступил де Мистура, который призвал Дамаск и его оппонентов быть готовыми к началу серьезных дискуссий и не выдвигать никаких предварительных условий для диалога, сообщает ТАСС.

Как сообщил Карди, члены Совбеза выразили "полную поддержку" усилиям де Мистуры "по содействию поиску долговечного политического решения сирийского кризиса через ведомый сирийцами инклюзивный политический процесс, который отвечает справедливым чаяниям сирийского народа". "В этом контексте члены Совета Безопасности ожидают нового раунда переговоров в Женеве, который начнется завтра", - сказал дипломат. По его словам, в Совбезе призвали "все сирийские стороны активно и без предварительных условий участвовать в политическом процессе в Женеве, а также поддерживать усилия, нацеленные на то, чтобы обеспечить успех" переговоров.

Начало восьмого раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН намечено на 28 ноября. Планируется, что дискуссии будут сосредоточены на организации выборов и разработке новой конституции страны. Предыдущий раунд дискуссий состоялся в июле. В нем участвовали делегации правительства Сирии и трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской".





Ранее газета Al Watan сообщила, что правительство Сирии приняло решение отложить выезд официальной делегации в Женеву "на неопределенный срок". По информации издания, поводом для этого стали итоги конференции оппозиционных сил в Эр-Рияде, которые разочаровали Дамаск. В понедельник специальный посланник генсека ООН заявил, что рассчитывает на скорейшее прибытие делегации правительства в Женеву.

IslamRF.Ru