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На юге Йемена прогремел взрыв

29.11.2017 11:56

Боевики взорвали автомобиль у здания министерства финансов в городе Аден на юге Йемена. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей больницы.

 

По его данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, еще трое находятся в критическом состоянии.

 

Взрыв также нанес серьезный ущерб зданию ведомства и повредил соседние дома, пишет ТАСС.

 

По информации агентства, в районе взрыва произошла перестрелка.

 

IslamRF.Ru

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