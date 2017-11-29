На юге Йемена прогремел взрыв29.11.2017 11:56
Боевики взорвали автомобиль у здания министерства финансов в городе Аден на юге Йемена. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей больницы.
По его данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, еще трое находятся в критическом состоянии.
Взрыв также нанес серьезный ущерб зданию ведомства и повредил соседние дома, пишет ТАСС.
По информации агентства, в районе взрыва произошла перестрелка.
IslamRF.Ru