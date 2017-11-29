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Роухани считает, что Иран улучшил отношения с рядом стран

29.11.2017 17:35

Президент ИРИ Хасан Роухани считает, что отношения между Ираном и рядом государств сейчас лучше, чем в прошлом. Об этом в среду сообщило агентство ИРНА.

 

"Мы начали очень хорошие отношения с ЕС. - приводит агентство слова Роухани. - Отношения с Россией и большинством наших соседей лучше, чем прежде".

 

"Сегодня мы имеем улучшенные отношения с Турцией, Ираком, Афганистаном, Пакистаном и Катаром, - заявил президент, отметив, что Ирану удалось наладить связи и со странами региона.

 

По словам Роухани, сложности у Ирана могут возникнуть "с парой государств", в том числе Саудовской Аравией. "Саудовская Аравия ищет напряженности с Ираном, чтобы скрыть поражения в регионе, а также внутренние проблемы", - считает Роухани.



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