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В Лондоне осудили ретвиты Трампа о мусульманах

30.11.2017 09:54

Лондон считает, что президент США Дональд Трамп поступил неправильно, сделав ретвит материалов британской ультраправой организации, но не отменяет планов по организации визита американского лидера в страну, сообщает газета Guardian.

 

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, заместителем британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов – разбивают статую Девы Марии.

 

"То, что президент сделал это, — неправильно", — цитирует издание официального представителя премьера.

 

По его словам, Britain First "вызывает беспокойство со стороны законопослушных людей".

 

"Британцы полностью отвергают предвзятую риторику крайне правых, полностью противоположную ценностям, которые представляет страна, – толерантность и уважение", — добавил представитель премьера.

 

При этом он отметил, что планы по организации визита американского лидера в страну остаются в силе, пишет РИА Новости.

 

Духовный лидер англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби назвал решение Трампа поделиться этими сообщениями "вызывающим сильное беспокойство" и призвал его в отдельном заявлении "разъяснить свою позицию касательно расизма и ненависти во всех формах".

 

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа ранее объяснила его ретвиты материалов британской ультраправой организации заботой о безопасности границы и решением проблем иммиграции.



IslamRF.Ru

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