Харири: объединенная сирийская оппозиция готова к переговорам в Женеве

Делегация объединенной сирийской оппозиции готова к прямым переговорам в Женеве, встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой состоится в среду поздно вечером, заявил журналистам глава Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Наср Харири.

"Мы хотим перейти к прямым переговорам", — заявил Харири, как сообщает РИА Новости.

Делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари прибыла в Женеву в среду утром, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров. Перед переговорами с де Мистурой у делегации состоялась встреча с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.

Как передал в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники, раунд продлится до 15 декабря, а не 2 декабря, как сообщалось ранее.



IslamRF.Ru