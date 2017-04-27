Как ислам и хадисы пришли в Бангладеш

Мусульмане, говорящие на бенгальском языке, являются крупнейшей лингвистической группой мусульманского мира после арабов.

К сожалению, большинство выходцев из Бангладеш, которые выросли в Европе, Америке и Канаде, почти не знают историю, культуру и наследие своего народа. Сюда относится и огромное наследие хадисов.

Вопреки популярному заблуждению, ислам закрепился в современном Бангладеш задолго до Шаха Джалала из Силхета (ум. 815 г. х.). На самом деле, арабские и персидские купцы бывали в Читтагонге уже в VII веке. Обнаружение в Раджшахи и Комилле древних монет, датирующихся периодом аббасидского халифата, подтверждает, что торговля с мусульманами здесь велась с первых столетий ислама.

В Комилле родился один из самых авторитетных мухаддисов современности шейх Мухаммад Абд аль-Малик.

Наука о хадисах появилась в Западной Бенгалии благодаря шейху Джалал ад-Дину аль-Табризи (ум. 642 г.х.), т.е. задолго до появления на свет Шаха Джалала, утверждает шейх Имдад аль-Хакк Хобигонджи (Imdād al-Ḥaqq Hobigonji) из Уолсолла, Англия. Что же касается непосредственно территории Бангладеш, то первый центр изучения хадисов был открыт шейхом Шараф ад-Дином Абу Тавамой (ум. 700 г.х.) в Сонаргаоне.

Среди известных мухаддисов можно назвать шейха Ахи Сираджа аль-Бенгали (жил в 8-м веке хиджры), который знал наизусть знаменитую «Машарик аль-Анвар». Его наставник шейх Низам ад-Дин аль-Аулия отослал его на территорию современного Бангладеш, где он изучал эту знаменитую работу.

Вскоре эти места почтили своим присутствием два великих мудреца – хотя они не были известны распространением хадисов: внук шейха Абд аль-Кадира аль-Джилани Саид Ахмад аль-Таннури и шейх Шах Джалал. Последний обратил в ислам множество индуистов и буддистов. Возможно, этим объясняется, что многие непосвященные считают его первым человеком, который принес ислам в Бенгалию.

Имя шейха Шаха Джалала известно каждому бенгальскому мусульманину, его почитают как праведника, чьими руками Аллах (хвала Ему) явил множество чудес. Рассказы о них не лишены преувеличений, но в основном их достоверность подтверждается очевидцами. Как писал имам аль-Тахави:

«Мы верим в чудеса святых, переданные и подтвержденные надежными передатчиками».

Ибн Баттута, автор одного из первых в мире трудов в виде путевых заметок «Аль-Рихла», упоминает о пяти чудесах, совершенных шейхом Шахом Джалалом, которые он видел своими глазами во время поездки в Силхет. Примечательно, что шейх предсказал приезд марокканского путешественника:

«Когда я шел к этому шейху, за два дня пути до места, где он живет, меня встретили четверо его учеников. Они сказали, что шейх сообщил бывшим с ним факырам: "К вам едет путешественник из Марокко. Пойдите и примите его". По его приказу, они отправились в путь. Он ничего не знал обо мне ранее, должно быть, это было божественное вдохновение. Я поехал с ними к шейху и прибыл к пещере, где он жил. Когда я предстал перед ним, он поднялся, обнял меня и спросил о моей стране и моих путешествиях, о чем я ему поведал. Он сказал: "Ты путешествуешь в арабских землях". Один из его учеников сказал: "И не арабских, о учитель". Он сказал: "И не арабских. Примите его как подобает". Они дали мне кров, и я пользовался их гостеприимством три дня».

Хотя он был великим мудрецом, через которого многие приняли ислам, не известно, чтобы шейх Шах Джалал учил хадисам или чему-то в том же роде. С той поры Бангладеш видел множество других видных деятелей, которые в значительной мере способствовали развитию науки и поддержанию духовности в народе.

Аль-Хаджж Шариа Аллах (ум. 1243 г.х.) и маулана Карамат Али аль-Джаунпури (ум. 1260 г.х.) посвятили свою жизнь искоренению ширка, заражавшего народ, и оживлению в нем таухида. Маулана Идрис аль-Сулхети и его сын шейх Абд аль-Кадир оставили комментарии к сборникам хадисов и книгам об акыде, такие как «Джам аль-Джавами», «Шарх акаид ан-насафия», «Аль-фикх аль-Акбар».

В 1908 году «бенгальский Азхар», как называют Дар аль-улюм муин аль-ислам в Хатазари, стал первым учебным заведением, в программу которого были введены шесть известнейших книг хадисов. В 1909 году его пример взяло на вооружение медресе Аль-Алия в Калькутте, учрежденное британским правительством.

Шейх Имдад аль-Хакк Хобигонджи в своем сочинении «Хидаят ас-сари» отвел этой теме 15 страниц, а также включил в него статьи о шестидесяти влиятельных ученых и мудрецах Бангладеш. В силу своей скромности, он не упомянул себя. Однако его ученик заполнил этот пробел, написав краткую биографию шейха. Примечательно, что сразу же после окончания учебы все его учителя единодушно и безоговорочно назначили его читать лекции по «Сахих аль-Бухари» ─ обычно ученые удостаиваются такой чести, только дожив до седин. Еще один интересный факт: по благословению Аллаха, он получил разрешение саудовского правительства на преподавание хадисов в Масджид аль-Харам в Мекке.

Несмотря на столь раннее начало, шейх не утратил своей энергичности и в весьма зрелом возрасте: я встречался с 76-летним шейхом 12 шавваля 1437 г.х. (17 июля 2016 года) и спросил, сколько лет ему было, когда он начал писать комментарии на арабском к «Сахих аль-Бухари». На что он ответил: «Мне было всего 45».

Пусть его пример вдохновляет современных молодых людей, ведь им предстоит стать хозяевами завтрашнего дня.

Шахин ур-Рахман (Shahin-ur Rahman)

Источник: IlmFeed

Перевод: "Ислам для всех!"