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В Казани прошел II Всероссийский съезд предпринимателей-мусульман

26.12.2016 16:12

Ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Федерации (АПМ РФ) сообщает о проведении Второго Всероссийского съезда предпринимателей-мусульман. Мероприятие собрало ведущих предпринимателей-мусульман России, СНГ и Прибалтики, руководство татарстанского муфтията, Аппарата Президента РТ. На съезде также присутствовали зарубежные гости из Ирана, Турции и Литвы.

 

Программа съезда состояла из двух частей. Первая часть включала в себя церемонию открытия съезда, а также подведение итогов деятельности ассоциации уходящего года и презентацию планов на следующий год. Вторая часть представляла культурную программу посвященную дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему) – мавлид ан-Наби.

 

Вторую часть съезда открывал торжественный ужин для делегатов съезда и приглашенных гостей, в ходе которого Ильяс Халиков и Тимургали хазрат Юлдашев исполняли нашиды (мусульманские песни без музыки) на татарском и арабском языках.

 

Закрывая II Всероссийский Съезд предпринимателей-мусульман Российской Федерации, Президент Ассоциации Айдар Равилевич Шагимарданов поблагодарил участников и гостей высокого собрания, а также всех тех, кто оказал поддержку в подготовке и проведении мероприятия. Финальную молитву – дуа прочитал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

IslamRF.Ru по материалам пресс-службы АПМ РФ

 

 

 

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