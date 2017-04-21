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Путин обсудил с членами Совбеза события в Париже и Сирию

21.04.2017 15:14

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 

По его словам, на встрече присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, главы МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин и секретарь совета Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

 

"Состоялся детальный разговор по актуальным вопросам социально-экономического развития России, участники совещания осудили вчерашнее нападение на полицейских в Париже, выразили соболезнования французам в этой связи. Отмечалось безальтернативность международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом", — сказал Песков.

 

"Кроме того, в ходе совещания фигурировала тема борьбы с киберпреступностью, затрагивались также международные региональные проблемы, включая Сирии", — добавил он.

 

IslamRF.Ru

 

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