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Российские военные за сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии

27.04.2017 09:22

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Дамаск, помощь получили почти 1,5 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.

 

"За сутки гуманитарную помощь получили 1420 человек. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,6 т", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

 

В городе Алеппо в районах Хамдания-4, Баедин, Аль-Шахба-Аль-Кадима, Шейх-Саид и Зебдия а также в округе Кади-Аскар жителям передано 1,8 т продуктов питания. Жителям населенных пунктов Зибдин и Аль-Азлания провинции Дамаск доставлено 2,8 т продуктов.

 

Центр также информировал, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 т продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.



IslamRF.Ru

 

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