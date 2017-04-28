Совфед РФ: Россия знала, что достичь урегулирования в Сирии будет непросто Режим перемирия в Сирии нарушается, это не является неожиданностью для России, поскольку та знала, что достичь согласия в стране будет непросто; необходимы сигналы вооружённой оппозиции со стороны западных стран о том, что надо садиться за стол переговоров, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Безусловно, мы понимали и тогда, и сейчас понимаем, что достичь идеальной ситуации в Сирии непросто. Режим соблюдения перемирия, к сожалению, нарушается. Лишь за прошедшие сутки было зафиксировано 13 случаев его нарушения. Но и Россия, и страны-партнёры, которые являются гарантами перемирия, будут и дальше делать все, чтобы добиться выполнения режима прекращения огня, поскольку это важнейшее условие мирного политического процесса, успешного проведения переговоров в женевском и астанинском форматах", — сказала она в интервью РИА Новости. Отметив безальтернативность политического решения сирийского конфликта, спикер Совфеда подчеркнула, что переговорный процесс необходим для выработки государственного устройства Сирии. "Если бы страны западной коалиции послали жёсткие сигналы так называемой "хорошей" оппозиции, что надо садиться и договариваться, то я уверена, переговорный процесс и в Астане, и в Женеве пошёл бы гораздо быстрее", — подчеркнула Матвиенко. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">28.04.2017 13:26</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41874.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Совфед РФ: Россия знала, что достичь урегулирования в Сирии будет непросто</strong><p style="font-size:95%">Режим перемирия в Сирии нарушается, это не является неожиданностью для России, поскольку та знала, что достичь согласия в стране будет непросто; необходимы сигналы вооружённой оппозиции со стороны западных стран о том, что надо садиться за стол переговоров, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41874" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 28.04.2017 13:26

Совфед РФ: Россия знала, что достичь урегулирования в Сирии будет непросто Режим перемирия в Сирии нарушается, это не является неожиданностью для России, поскольку та знала, что достичь согласия в стране будет непросто; необходимы сигналы вооружённой оппозиции со стороны западных стран о том, что надо садиться за стол переговоров, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Читать дальше »»»

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