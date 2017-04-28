В Иваново создается межконфессиональный дискуссионный молодежный клуб

В Иванове создается межконфессиональный дискуссионный молодежный клуб – договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи представителей различных конфессий, которая прошла вчера в Доме национальностей. Таким образом обрела воплощение идея, озвученная несколькими днями ранее в ходе заседания «круглого стола», посвященного роли традиционных религий в укреплении социального мира и противодействии экстремизму и терроризму.

Во встрече приняли участие председатель Духовного управления мусульман Ивановской области Фярит Ляпин и имамы Ивановской соборной мечети Ильдар Садыков и Махмуд Мадиев; игумен Виталий (Уткин) и иеромонах Макарий (Маркиш), представлявшие православное духовенство; председатель Религиозной организации «Еврейская община города Иванова» Маргарита Шнир.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РФ, в ходе живой дискуссии были затронуты многие актуальные проблемы современности: от международного терроризма до утраты семейных ценностей, и высказаны мнения о том, как духовенство традиционных религий может участвовать в позитивном развитии общества. Формат межконфессионального дискуссионного клуба, по мнению собравшихся, способен объединить молодых людей самых разных национальностей и вероисповеданий для прямого обсуждения широкого спектра вопросов и поиска оптимальных способов их решения.

Первое заседание клуба намечено уже на середину мая, и пройдет оно, по предварительной договоренности, также на базе Ивановского дома национальностей.

IslamRF.Ru