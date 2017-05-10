В Казани в рамках KazanSummit-2017 пройдет свадебный фестиваль «Halal Wedding»

Свадебный фестиваль «Халяль» пройдет в Казани с 18 по 20 мая в рамках IX международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2017». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель проекта – председатель союзов мусульманок России и Татарстана Наиля Зиганшина.

«Я часто бываю на свадебных торжествах и каждый раз думаю о том, что наши девушки не готовы к замужеству. У них нет приданого. Приданое – это то, что девушка готовит своими руками, это те вещи, которые сделаны с любовью. Мы хотим показать, насколько наши традиции красивы и актуальны. Сегодня очень востребованы безалкогольные церемонии. Татарские семьи сочетают помолвку, никах и роспись в ЗАГСе в одном месте. Свадебные торжества требуют много усилий, а наша церемония – это "три в одном"», – отметила спикер, как сообщает "Татар-информ".

Наиля Зиганшина считает, что алкоголь в повседневной жизни вообще не должен присутствовать. Тогда семьи будут крепкими, не будет разводов. Фестиваль поможет будущим молодоженам найти ответы на разные вопросы: где найти организатора торжества, какой костюм подобрать и как оформить праздник.

«Думаю, что проект будет востребован. Пока мы занимались возрождением национального колорита и одежды, то заметили, что к никаху готовятся не только молодожены, но и их родители. Так, мамы жениха и невесты ищут платья, красивые платки и человека, который поможет его надеть. Наша задача – показать и дать возможность выбрать лучшего дизайнера для церемонии, лучшего организатора и лучшее место для проведения торжества», – добавила она.

Свадебный фестиваль Halal Wedding будет организован на площадке национального комплекса «Туган авылым». Впервые в России на одной площадке будет представлено новое направление в свадебной индустрии – халяль-услуги. На ярмарке свою продукцию представят ведущие производители Татарстана и других регионов России, а также Ирана. В программе – показ одежды для никаха и свадебных коллекций, мастер-классы от дизайнеров и стилистов. Молодые пары получат консультации психологов и специалистов по семейному праву, узнают советы свах. Гости смогут продегустировать халяль-продукцию, станут участникам увлекательных конкурсов.

Организаторами праздника выступают Духовное управление мусульман РТ, Союз мусульманок России, группа «Джаннат», национальный комплекс «Туган авылым», отдел по работе с женщинами ДУМ РТ, Союз мусульманских дизайнеров России.

IslamRF.Ru