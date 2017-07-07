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Террористы готовят химические провокации в Сирии, заявили в МИД России

07.07.2017 09:20

Террористы планируют в Сирии постановочные химические атаки для обоснования ударов США по вооруженным силам САР, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

"По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициями сирийских правительственных сил", — сказала Захарова, как пишет РИА Новости.

IslamRF.Ru

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