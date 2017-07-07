В Петербурге открывается представительство Ассоциации предпринимателей-мусульман России

7 июля в благословенный пятничный день в Санкт-Петербурге открывается региональное представительство российской Ассоциации предпринимателей-мусульман – платформы, объединяющей бизнесменов России из числа приверженцев ислама.

Планируется, что деятельность представительства АПМ РФ в Петербурге и Ленобласти будет направлена на привлечение российских и зарубежных инвестиций, а также создание экспортоориентированных производств и предприятий.

Центральный офис организации располагается в Москве, на 44 этаже знаменитой Башни федерации. Суммарная величина активов членов Ассоциации превышает 60 млрд руб. На сегодняшний день АПМ РФ является крупнейшим и самым авторитетным мусульманским бизнес-сообществом России и СНГ, в состав которого входят более 2 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса из 47 регионов страны.

На церемонию открытия, которая состоится 7 июля в Петербурге по адресу: Красное Село, пр. Ленина, 103 (МРОМ «Луч»), приглашаются предприниматели-мусульмане Северо-Западного федерального округа, представители диаспор и общин, а также основных религиозных конфессий региона. Руководство АПМ РФ приглашает всех желающих принять участие в открытие представительства.

Пресс-служба Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области