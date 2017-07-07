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Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

07.07.2017 17:31

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

 

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 2, Дамаск – 4, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 2", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства в пятницу, пишет РИА Новости.

 

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ДАИШ.



Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

 

 

По данным ведомства, за сутки соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах не подписывалось, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и равно двум тысячам. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также не менялось за сутки — 228.



IslamRF.Ru

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