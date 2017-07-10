Российско-иранский социально-культурный форум прошел в Уфе 6-7 июля 2014 года в столице Республики Башкортостан проходил социально-культурный форум сотрудничества регионов Исламской Республики Иран и регионов Урала и Поволжья России, организованный Федеральным агентством по делам национальностей, при координации Министерства иностранных дел Российской Федерации с участием Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по туризму, а также других ведомств. Делегацию Исламской Республики Иран возглавлял специальный помощник президента Исламской республики Иран по вопросам национальных и религиозных меньшинств господин Али Юнеси. Одна из секций форума была посвящена обсуждению вопросов гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Со стороны Духовного управления мусульман РБ в работе секции принял участие заместитель председателя-муфтия ЦРО ДУМ РБ Руслан хазрат Саяхов. Пресс-служба ДУМ РБ Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">10.07.2017 11:56</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/42332.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Российско-иранский социально-культурный форум прошел в Уфе</strong><p style="font-size:95%">6-7 июля 2014 года в столице Республики Башкортостан проходил социально-культурный форум сотрудничества регионов Исламской Республики Иран и регионов Урала и Поволжья России, организованный Федеральным агентством по делам национальностей, при координации Министерства иностранных дел Российской Федерации с участием Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по туризму, а также других ведомств. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42332" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 10.07.2017 11:56

Российско-иранский социально-культурный форум прошел в Уфе 6-7 июля 2014 года в столице Республики Башкортостан проходил социально-культурный форум сотрудничества регионов Исламской Республики Иран и регионов Урала и Поволжья России, организованный Федеральным агентством по делам национальностей, при координации Министерства иностранных дел Российской Федерации с участием Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по туризму, а также других ведомств. Читать дальше »»»

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