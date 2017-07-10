Российско-иранский социально-культурный форум прошел в Уфе10.07.2017 11:56
6-7 июля 2014 года в столице Республики Башкортостан проходил социально-культурный форум сотрудничества регионов Исламской Республики Иран и регионов Урала и Поволжья России, организованный Федеральным агентством по делам национальностей, при координации Министерства иностранных дел Российской Федерации с участием Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по туризму, а также других ведомств.
Делегацию Исламской Республики Иран возглавлял специальный помощник президента Исламской республики Иран по вопросам национальных и религиозных меньшинств господин Али Юнеси.
Одна из секций форума была посвящена обсуждению вопросов гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Со стороны Духовного управления мусульман РБ в работе секции принял участие заместитель председателя-муфтия ЦРО ДУМ РБ Руслан хазрат Саяхов.
Пресс-служба ДУМ РБ