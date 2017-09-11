В Ростове-на-Дону стартовала IV Всероссийская научно-теологическая конферецния «Бигиевские чтения»

Сегодня в Ростове‐на‐Дону стартовала IV Всероссийская научно‐теологическая конференция «Бигиевские чтения» «Ислам в межконфессиональном диалоге на Юге России – исторический опыт и современность».

На конференции присутствуют представители религиозных организаций, ведущие ученые научно-исследовательских и образовательных организаций, представители органов власти и общественных организаций различных регионов России.

Организаторами конференции выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московский исламский институт, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки), Духовное управление Ростовской области, Секретариат Международного мусульманского форума; при участии: Казанского (Приволжского) федерального университета, Донского государственного технического университета, Южного федерального университета и Фонда поддержки образования, науки и культуры.

Участники «Бигиевских чтений» обсудят роль мусульман в межконфессиональном диалоге на юге России, ответы ислама на вызовы XXI века.

На пленарном заседании было зачитано приветствие от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина (приветствие зачитал Хусяинов Мянсур Садекович, полномочный представитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации в Южном федеральном округе).

Работа конференции пройдет по двум секциям: «Ислам в межконфессиональном диалоге на юге России — история вопроса» и «Мусульманская умма юга России — проблемы и решения». Кроме того, в рамках мероприятия состоится круглый стол «К формированию словарей «Ислам в Российской Федерации».

В частности, в работе конференции принимают участие: Хабутдинов Айдар Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, профессор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия (Казань), Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский, Председатель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, Член Президиума Межсоборного присутствия Русской православной Церкви, Глава Донской митрополии Русской Православной Церкви (протоиерей Волощук Валерий Юрьевич), Саядов Сергей Михайлович, исполнительный директор Ростовской Региональной Общественной Организации «Нахичеванская‐на‐Дону армянская община», кандидат исторических наук, Ломакина Гульнара Рашидовна, проректор Южного федерального университета по методической работе — ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат педагогических наук (Ростов‐на‐Дону), Хусяинов Мянсур Садекович, полномочный представитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации в Южном федеральном округе (Ростов‐на‐Дону), Бикмаев Мухаммед Джафярович, заместитель председателя-муфтия Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, и другие.

IV «Бигиевские чтения» проходят в рамках реализации «Плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017–2019 годах».

Пресс-служба ДУМ РФ