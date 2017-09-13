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Саудовская Аравия подготовила план развития отношений с РФ

13.09.2017 13:45

Саудовская Аравия подготовила план комплексного развития отношений с Россией в различных областях. Об этом заявил в среду министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, говоря о предстоящем визите в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

 

"Сейчас нашим правительством разработан комплексный план развития двусторонних отношений с Россией во всех областях", - сказал он, как передает ТАСС.

 

Аль-Авад отметил, что в Саудовской Аравии считают предстоящий визит короля в Россию историческим событием. "Этот визит для нас очень важен, - продолжил он. - Он призван "короновать" динамичное развитие наших отношений".

 

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит короля Саудовской Аравии в Россию планируется на начало октября.



IslamRF.Ru

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