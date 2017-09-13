  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Среда 13 Сентябрь 2017 | 1433 х.
 

Путин 14 сентября в Сочи проведет переговоры с президентом Киргизии

13.09.2017 13:50

Президент РФ Владимир Путин 14 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.

 

Как сообщает пресс-служба Кремля, "планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в Россию в июне", передает ТАСС.

 

"Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", - отметили в Кремле.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/42430/">ISLAMRF.RU: Путин 14 сентября в Сочи проведет переговоры с президентом Киргизии </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    