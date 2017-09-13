Путин 14 сентября в Сочи проведет переговоры с президентом Киргизии13.09.2017 13:50
Президент РФ Владимир Путин 14 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, "планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в Россию в июне", передает ТАСС.
"Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", - отметили в Кремле.
IslamRF.Ru