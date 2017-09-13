Эксперты из России, Ирана и Турции прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии

Эксперты стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Турции и Ирана) прибыли в Астану для проведения консультаций перед международной встречей по Сирии. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"13 сентября планируется проведение экспертных консультаций делегаций стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, соответствующие специалисты уже прибыли в столицу Казахстана. Переговоры с участием основных делегаций участников процесса пройдут, как и сообщалось ранее, 14-15 сентября", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Как сообщает ТАСС, шестая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. На ней планируют рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации в Сирии, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Планируется, что стороны примут совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



IslamRF.Ru