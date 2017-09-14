С 26 сентября по 06 октября в Екатеринбурге для сотрудников ДУМ и образовательных учреждений пройдут курсы повышения квалификации

С 26 сентября по 06 октября 2017 года в Екатеринбурге в форме очного обучения пройдут Курсы повышения квалификации «Коранические науки как основной источник исламской традиции». Программа курсов (80 часов) рассчитана на работников духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман.

Организаторами курсов выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), Частное учреждение - образовательная организация высшего образования «Московский исламский институт» совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (Институт стран Азии и Африки) при содействии Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» («Уральский Мухтасибат»).

Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо направить на электронную почту app.dumrf@gmail.com копии следующих документов:

- гражданский паспорт;

- документ о религиозном и светском образовании;

- направление на обучение от руководителя МРОМ или ЦРОМ.

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. Командировочные документы при необходимости оформляются на месте по прибытии участников.

Гостиница «Marins Park Hotel» (бывшая гостиница «Свердловск»). Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106 (напротив Железнодорожного вокзала).

Заезд - 26 сентября с 14.00. Выезд - 06 октября до 12.00.

В гостинице организовано 3-х разовое халяльное питание.

Проезд, проживание и питание - за счет принимающей стороны.

Контактное лицо: начальник отдела по работе с религиозными организациями Департамента внутренних дел ДУМ РФ Арифуллин Т. А. (тел.: +7(964)562-84-88).